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İhraç edilen eski savcı Sarıkaya gözaltında

HSK tarafından meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 18:15..
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İhraç edilen eski savcı Sarıkaya gözaltında

HSK tarafından meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya gözaltına alındı.

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