İhraç edilen eski savcı Sarıkaya gözaltında

6Bakan Ersoy: Müze fiyatları uygun
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Müze gelirlerimizin belli bir kısmını önümüzdeki seneden itibaren tanıtıma ayırıyoruz. Ayda bir müze ziyaret etseniz ortalama 6 lira oluyor" dedi.
4Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti
Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.
5Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri
Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.