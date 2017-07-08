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İhraç edilen polisten kendisini terk eden eşine tepki

Bilecik'teki FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen polis memurunu 6 aylık eşi terk etti.

08.07.2017 - 12:08
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Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fethi K. bir süre önce KHK ile ihraç edildi. Fethi K. daha sonra FETÖ/PDY operasyonunda 31 emniyet mensubuyla birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Fethi K. serbest bırakıldı.

TERK EDEN EŞE PANKARTLI TEPKİ: PARAMLA EVLENMİŞ

Fethi K. evine geldiğinde eşi Hicret'in eşyaları toplayıp gittiğini gördü. Eşinin boşanma davası açtığı Fethi K., Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde oturduğu apartman dairesinin balkonuna, 'Param bitti, karım gitti. Paramla evlenmiş, benimle değil' yazılı pankart asıp memleketi olan Bursa'ya gitti.

İhraç edilen polisten kendisini terk eden eşine tepki

"BENİM FETÖ'YLE ALAKAM YOK, EŞİM BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ. BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Fethi K., kendisini telefonla arayan DHA muhabirine, "Benim FETÖ ile bir alakam yok. Eşime ulaşmaya çalıştım, ama görüşemedim. Bana boşanma davası açmış. Ben eşimi seviyorum. Severek evlendim fakat eşim benim iyi günümde yanımda iken, kötü günümde yanımda olmadı. Bu da beni çok üzdü. Tepkimi dile getirmek için böyle bir pankart hazırlattım ve evin balkonuna astım" dedi.

İhraç edilen polisten kendisini terk eden eşine tepki

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