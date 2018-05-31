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İhracat ve ithalat rakamları açıklandı

İhracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 13 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 15,6 artışla 20 milyar 554 milyon dolar oldu.

AA | 31.05.2018 - 10:07..
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  2. Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

İHRACAT 13 MİLYAR 869 MİLYON DOLAR

Buna göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artışla 13 milyar 869 milyon dolara çıktı.

İTHALAT 20 MİLYAR 554 MİLYON DOLAR

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 15,6 yükselerek 20 milyar 554 milyon dolar oldu.
Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 35,6 artarak 6 milyar 685 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın nisan ayında yüzde 72,3 iken bu yılın aynı ayında yüzde 67,5'e geriledi.

OCAK-NİSAN DÖNEMİ

Yılın dört ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 55 milyar 29 milyon dolara, ithalatı yüzde 20,8 artışla 82 milyar 446 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 56,2 artarak 27 milyar 416 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,7 oldu.

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