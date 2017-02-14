İhracı istenen MHP'lilere CHP sahip çıkıyor

Terör örgütü PKK gibi referandum için HAYIR çalışmaları yapan MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Sinan Oğan, tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi.

MHP'LİLER CHP'NİN GAZETESİNDE MANŞET

İhracı istenen MHP'li vekillere, CHP'nin yayın organından destek geldi.

Yurt gazetesi, ihracı istenen 4 MHP'liyi manşetine taşıyarak HAYIR cephesinde durumu sağlamlaştırmak istedi.