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İhsan Eliaçık: 28 Şubat'ta beni yargılayanlar yanımda

Gezi'nin imamı olarak bilinen İhsan Eliaçık, Kitap Fuarı için geldiği Kayseri'de yaşananlarla ilgili konuştu.

DHA | 26.11.2017 - 03:44..
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İhsan Eliaçık: 28 Şubat'ta beni yargılayanlar yanımda

Kayseri'de Ekim ayında düzenlenen kitap fuarına imza günü için gelen, ancak girişte yaşanan gerginliğin ardından fuara alınmayan İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık için Umut Çınarı Derneği, 'Kitapsever Kayseri Yazarlarını Ağırlıyor' konferansı düzenledi.

Bir düğün salonundaki konferansa CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, yazarlar İhsan Eliaçık, Ataol Behramoğlu ve İbrahim Özden Kaboğlu ile vatandaşlar katıldı.

İhsan Eliaçık: 28 Şubat'ta beni yargılayanlar yanımda

ELİAÇIK'TAN 28 ŞUBAT VURGUSU

Konferansta konuşan İhsan Eliaçık, fuar alanına girişte yaşananlarla ilgili olarak, "Ben bir sürü imtihan gördüm de böylesiyle ilk defa karşılaştım. 2002 yılına kadar ben Kayseri'deydim. 2002 yılından sonra İstanbul'a taşındım. Özellikle 28 Şubat dönemini yaşayanlar varsa, onlar beni çok yakından tanıyacaklardır. 35 mahkemede yargılandım. O zamanlar sokaklarda birlikte eylemler yaptığımız, başörtüsüne özgürlük gelsin, İmam Hatipler özgür olsun, bunlara zulüm yapılmasın. Dindar insanlar da horlanmasınlar diye eylemler yaptık. Bu eylemlerin başını çeken isimlerdendim. Bu nedenle mahkemelerde yargılandım. Burada belediye başkanı, milletvekili olan zatların çoğu bizim çıkardığımız gazete ve dergilerde kendilerini ilk olarak Kayseri'ye tanıttılar. Biz o zaman onların hepsini desteklemiştik" diye konuştu.

Kendisine tepki gösterenlerin ne kitapsever, ne Kayserili, ne de Ak Parti'ye oy verenler olduğunu söyleyen Eliaçık, bu kişilerin belediyede mafyatik bir grup oluşturmuş, talimatla çalışan kişiler olduğunu öne sürdü.

İhsan Eliaçık: 28 Şubat'ta beni yargılayanlar yanımda

"28 ŞUBAT'TE BENİ YARGILAYANLAR DESTEĞE KOŞUYOR"

Tepki gösterenlere de seslenen İhsan Eliaçık, "Ben bir söz adamıyım. Benim gücüm sözümdür. Şiddetten, kaba kuvvetten anlamam. Bir sözüm var, onu yazıyorum. Eğer bu hoşunuza gitmiyorsa, çağırın geleyim anlatayım. Eğer yine karşı çıkıyorsa, kafanız basmıyorsa bir müddet sonra yine konuşuruz. Ama konuşalım. Sözün gücü karşısında duramazsınız. Sözü olan kişi şiddete başvurmaz. Biri şiddete başvuruyorsa, sözü bitmiş demektir. Biz ne söylüyoruz? Ben bu belediyeyi iktidara getiren ekibin içindeydim. Bu belediyeler Ankara'yı nasıl parsel parsel FETÖ'ye sattılarsa, Kayseri'yi de parsel parsel FETÖ'ye satanın kim olduğunu biliyorsunuz. Kaderin oyunu mudur nedir, bu bizim adamlar beni fuara sokmuyor. Fakat 28 Şubat'ta beni yargılayanlar desteğe koşuyor. İnsanlar değişiyor" dedi.

İhsan Eliaçık: 28 Şubat'ta beni yargılayanlar yanımda

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