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İhsan Eliaçık için 7,5 yıl hapis istendi

Yazar İhsan Eliaçık'ın terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 7,5 yıla kadar hapsi istendi.

AA | 28.03.2018 - 11:32..
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İhsan Eliaçık için 7,5 yıl hapis istendi

Yazar İhsan Eliaçık'ın, bir internet sitesinde yazdığı yazılarda, PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık İhsan Eliaçık ve avukatı katılmadı.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Hakan Özer mütalaasını mahkemeye sundu.

BİMER'E İHBAR

Mütalaada, sanık Eliaçık'ın bir internet sitesinden yazdığı yazılarda silahlı terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığına ilişkin BİMER'e ihbarda bulunulduğu anımsatıldı.

Söz konusu yazılara yer verilen mütalaada, bahse konu yazılarla sanık tarafından silahlı teröristlere yönelik devletin güvenlik güçlerince yürütülen meşru ve haklı operasyonlarla ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

"ÖRGÜTÜN BÖLÜCÜ İDEOLOJİSİNİ YAYMAYA VE MEŞRU GÖSTERMEYE ÇALIŞTI"

Sanığın yazısında, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının belirli bölgelerde hendek kazma eylemlerinin masumane olarak gösterildiği, bu şekilde sözde örgütsel şiddet eylemlerinin sahiplenildiği anlatılan mütalaada, sanığın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarını "sözde Kürdistan" olarak nitelendirerek örgütün bölücü ideolojisini yaymaya ve meşru göstermeye çalıştığı belirtildi.

Mütalaada, sanığın yayınlanan yazıları bir bütün olarak değerlendirildiğinde eylemlerinin "terörist şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici, silahlı direnişe ve isyana davet ile şiddet eylemlerini övücü nitelikte" olduğu ifade edilerek, sanığın bu şekilde yazılarla zincirleme bir şekilde terör örgütü propagandası suçunu işlediği kaydedildi.

7,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada, sanık Eliaçık'ın ''terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, mütalaanın sanık Eliaçık ve avukatına tebligat ile gönderilmesine, sanık ve avukatına mütalaasına karşı savunmalarını yapmak için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar verdi.

Sanık ve avukatına kesin süreye rağmen istemeleri halinde ek süre verilmeyeceği uyarısının da tebligatta yer almasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık İhsan Eliaçık'ın bir internet sitesinde yer alan yazılarında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı savunularak, sanığın ''terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

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