İhsan Eliaçık Ramazan'da içki içmeyi savundu

Geçtiğimiz Ramazan aylarında oruç tutmama konusunda fetvalar veren İhsan Eliaçık, yine insanların kafasını karıştırmak için harekete geçti.
"İÇKİ İÇMEK SAYGISIZLIK DEĞİL"
Ramazan ayında içki içmenin saygısızlık olmadığını savunan Eliaçık, "Tam tersi, 'Oruç tutuyorum kimse gözümün önünde yemeyecek, içmeyecek' demek saygısızlıktır" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini alevledi.
"ORUÇ TUTAN SAYGILI OLSUN"
Ramazan'da oruç tutanların, tutmayanlara karşı saygılı olması gerektiğini ifade eden İhsan Eliaçık, oruç tutanların kimseye belli etmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.