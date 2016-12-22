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İhsan Kalkavan hakkında yakalama kararı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iş adamı İhsan Kalkavan hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

AA | 22.12.2016 - 19:12
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İHSAN

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunun talebi üzerine yakalama emri çıkartılan İhsan Kalkavan'ın 2014 yılında yurtdışına çıktığı ve dönüş yapmadığı tespit edildi.

FETÖ BAĞLANTISI

Kalkavan'ın, 2010 yılında Bodrum ilçesinde meydana gelen ve kamuoyunda "Manken Aslı Baş cinayeti" olarak yansıyan olaya ilişkin tutuklu şüphelilerin tahliyesini sağlamak amacıyla o dönemin FETÖ "Bodrum Bölge İmamı" Zeki Yağmur ile irtibat kurduğu, şüphelilerden Ahmet Bayer'i, Yağmur ile görüştürerek sürece müdahil olduğuna ilişkin deliller nedeniyle hakkında yakalama emri çıkartıldığı iddia edildi.

Öte yandan Zeki Yağmur hakkında da Bodrum Sulh Ceza Mahkemesince yakalama emri çıkartıldığı öğrenildi.

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