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İhsanoğlu'na 'Seçimde Erdoğan'a destek' soruldu

MHP'li Ekmeleddin İhsanoğlu, partisinin adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Partisinin disiplin kurallarına uyduğu için" destekleyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 13:44..
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İhsanoğlu'na 'Seçimde Erdoğan'a destek' soruldu

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MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP’nin ortak adayı olarak "Ekmek için Ekmeleddin" sloganıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkmıştı.

MHP'YE KATILMIŞTI

Erdoğan’a karşı girdiği yarışı kaybeden İhsanoğlu daha sonra MHP’den gelen teklifi kabul ederek, “MHP İstanbul Milletvekili” olarak yoluna devam etmişti.

"PARTİM NE DERSE O OLUR"

İhsanoğlu'na 24 Haziran günü partisi MHP'nin adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verip vermeyeceği soruldu. İhsanoğlu, parti disiplinine uyduğunu vurgulayarak "Parti hangi tercihi yapıyorsa, ona katılıyorum" diye yanıt verdi.

İhsanoğlu şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra bu konularda konuşmama kararı almış idim. Partiye davet edildim. Partiye katıldım, partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben katılıyorum.”

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