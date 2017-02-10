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II. Abdülhamit'in torunu vefat etti

II. Abdülhamit ve Plevne kahramanı Gaziosmanpaşa’nın torunlarından Bülent Osman vefat etti.

10.02.2017 - 17:31
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Anne tarafından II. Abdülhamit’in, baba tarafından Plevne Kahramanı Gaziosmanpaşa’nın torunu Bülent Osman (87) Paris’te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

II. Abdülhamit'in torunu vefat etti

BÜLENT OSMAN KİMDİR?

Gazi Osman Paşa’nın oğullarından Kemalettin Paşa’nın oğlu Cahit Osman’ın oğlu olan Bülent Osman, babası Cahit Osman yıllarca Fransa’da sürgün hayatı yaşarken dünyaya geldi. Otomobil siliciliğinden işportacılığa kadar hemen her işi yapan Osman, yıllarca bir fastik firmasında çalıştıktan sonra emekli oldu. Fransa Cumhurbaşkanı tarafından "Legion d’Honneur" unvanıyla taltif edilen ve Fransız Şövalyesi unvanıyla Fransa’daki yaşamını oğlu ile sürdüren Osman, bir süredir Paris’te tedavi görüyordu.



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