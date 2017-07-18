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II. Dünya Savaşından kalma uçak bulundu

Yunanistan açıklarında Amerikan yapımı Martin Baltimore tipi bir bombardıman uçağı tespit edildi.

18.07.2017 - 15:44
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Yunanistan'ın  İkaria Adası açıklarında II. Dünya savaşından kalma Amerikan yapımı bir uçak bulundu.

MÜTTEFİK DEVLETLER KULLANMIŞTI

Düşüş nedeni belli olmayan uçağın, 1945’te Selanik istikametinde uçarken düştüğü düşünülüyor. Bu tip uçaklar, II. Dünya Savaşında müttefik devletler (İngiltere, Avustralya, Kanada, Güney Afrika, Yunanistan ve İtalya) tarafından kullanılmıştı.

UÇAK İYİ DURUMDA

Deniz seviyesinin 16 metre altında bulunan uçağın fotoğraflarını çeken ve inceleyen araştırmacı dalgıçlar, çok iyi durumda olduğunu açıkladılar.

GÜNÜMÜZE ULAŞAN TEK ÖRNEĞİ OLDU

ERT Ege kanalına göre bugüne kadar yalnız 1500 aynı tipte uçak yapılmış, bunlardan ise hiç biri günümüze kadar gelmeyi başaramamış.

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