II. Süleyman'ın bilinmeyen hayatı

Aybüke SENGİR / [email protected]

Hayatının kırk yılını bir odada hapis kalarak geçiren Sultan II. Süleyman, 6 yaşında kapatıldığı harem hapishanesinden 39 yıl sonra, kardeşi IV. Mehmed’in tahttan indirilmesi üzerine çıkabilmeyi başardı ve 45 yaşına geldiğinde tahta oturabildi.

TAHTA ÇIKTIKTAN 4 YIL SONRA ÖLDÜ

Dört yıl sonra, yani 1691’de öldüğünde, ağabeyi IV. Mehmed ise neredeyse kırk yıla yakın padişahlık dönemini av peşinde geçirmiş, ülkeyi de Köprülü vezirler ve padişah anaları idare etmişti.

Osmanoğulları’nda iki Süleyman varken, herkes Kanuni Suleyman’ı biliyor. İkincisini merak eden çok az kişi var, zaten hakkında da çok az bilgi var. Süleyman’ın 49 yıllık yaşamından tarihteki ilk kayıttan biri, IV. Mehmed, diğerleriyse şehzade Süleyman, Ahmed ve Selim... Bir de Sultan İbrahim’in yetimlerinin 1646’da sünnet edilmeleri.

GÖZ HAPSİNE ALINDIĞINDA 6 YAŞINDAYDI

Süleyman’ın annesi Dilaşub, saraydaki entrikalara aklı ermeyen bir kadındı, bu yüzden akıllıca davranıp ona sahip çıkamadı. Büyük valide Kösem Sultan’ın döneminde Dilaşub ve diğer hasekiler Eski Saray’a gönderilmişti. Çocuk şehzadeleri de haremin Şimşirlik Kasrı’nda birer odaya kapatılmışlardı. II. Süleyman’da göz hapsine kapatıldığında henüz 6 yaşındaydı.

ÖMRÜ KANUNİ'NİN SALTANATINDAN 3 YIL FAZLAYDI

II. Süleyman, adaşı muhteşem Süleyman’a kıyasla fazlaca bahtsızdı. 4 yıllık kısa saltanatı, hatta bütün ömrü, Kanuni’nin saltanatından üç yıl fazlaydı. Bunun 40 yılını da zaten saraydaki göz hapsinde geçirmişti. Bu kısa padişahlığındaki tek şansı, Kanuni Süleyman’ın türbesine gömülü olması. Bu da tarihten ona ait kalan tek şey.

IV.MEHMED'DEN SONRA DOĞMASI ŞANSINI BİTİRDİ

II. Süleyman’ın uzun süren bahtsızlığının tek sebebi, 1 Ocak 1642’de doğan kardeşi IV. Mehmed’den 325 ay sonra doğmasıydı. Bu da onun tahta çıkabilme şansını bitirmişti.