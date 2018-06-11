IIF'nin 51 milyar dolarlık Türkiye beklentisi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, bu yıl gelişmekte olan ülkelere 42.3 milyar dolarlık net sermaye girişi bekleniyor. IIF’ye göre en fazla girişin 51.3 milyar dolarla Türkiye'de, en fazla çıkışın ise 77 milyar dolarla Güney Kore'de olacağı öngörülüyor.

DEV NAKİT AKIŞI

Bu yıl Çin, Macaristan, Kore, Rusya ve Tayland'da sermaye çıkışı, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Endonezya, Meksika, Polonya, Güney Afrika ve Ukrayna'da ise sermaye girişi yaşanacak.

Sermaye girişi yaşanması beklenen 12 ülkeye toplam 264 milyar dolar nakit akışı öngörülüyor. Öte yandan sermaye çıkışı olacağı öngörülen 5 ülkede para çıkışlarının toplam 221.7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Böylece bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 gelişmekte olan ülkeye toplam 42.3 milyar dolarlık net sermeye girişinin gerçekleşmesi bekleniyor.

EN FAZLA SERMAYE TÜRKİYE'YE

Bu yılın sonunda gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla sermaye girişinin Türkiye'ye gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'ye geçen yıl 39.1 milyar dolarlık sermaye girişi yaşanırken, yıl sonunda bu rakamın 51.3 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Türkiye'ye gelen sermaye girişlerine bakıldığında, halihazırda yılın ilk 4 ayında 25.8 milyar dolarlık para akışı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Türkiye'nin ardından en fazla sermaye girişinin 41.9 milyar dolarla Arjantin'e, 41.1 milyar dolarla Brezilya'ya, 40.4 milyar dolarla Hindistan'a, 20.5 milyar dolarla Endonezya'ya 15.2 milyar dolarla da Meksika'ya olması bekleniyor.