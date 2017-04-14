IIRA Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

IIRA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kısa vadedeki yerel ve yabancı para cinsinden kredi notları ise "A3" olarak teyit edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin mevcut notlarının, sürdürülebilir iç talep, devam eden ekonomik reformlar, iyi geliştirilmiş sosyal altyapı, ülkenin G20 ve OECD üyesi olması ve bölgesindeki stratejik önemiyle desteklendiği belirtildi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMELLERİ SAĞLAM"

IIRA, Türkiye ekonomisinin büyüme performansının geçen yıl yavaşlamasına rağmen temellerinin sağlam kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Turizm gelirlerinde gözlenen ciddi azalışın ve genel mal ihracatındaki bir miktar düşüşün, aşağı yönlü seyreden petrol fiyatlarının ithalat maliyetlerini azaltarak telafi etmesiyle, 2016'da cari açık önceki dönemlerde görülen tarihi seviyelere kıyasla daralmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2017'de turizm ve ihracat gelirlerine olumlu katkılar sunacak şekilde kendisi için kilit öneme sahip ülkelerle diplomatik ve ticari ilişkilerini geliştirmeye devam etmesini beklediklerini açıklayan IIRA, ülkedeki "dirençli" finansal sistem ile güçlü sermaye yapısına ve sürekli devam eden karlılığa sahip "sağlıklı" bankacılık sektörüne vurgu yaptı.