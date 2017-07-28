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İİT dışişleri bakanları harekete geçiyor

Kudüs'teki İsrail terörüne karşı alınacak tedbirler belirlenecek.

28.07.2017 - 15:27
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İİT dışişleri bakanları harekete geçiyor

İİT dışişleri bakanları harekete geçiyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Türkiye'nin çağrısı üzerine Harem-i Şerif’e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere 1 Ağustos'ta İstanbul’da olağanüstü toplanacak.

Dışişleri Bakanlığı, İİT'nin, dönem ve icra komitesi başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine Harem-i Şerif’e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere dışişleri bakanları düzeyinde 1 Ağustos'ta İstanbul’da olağanüstü toplanacağını bildirdi.

İİT dışişleri bakanları harekete geçiyor

"SON GELİŞMELER ELE ALINACAK"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, İİT Zirve Dönem Başkanlığını ve İcra Komitesi Başkanlığını yürütmekte olan ülkemizin çağrısı üzerine, Harem-i Şerif'e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere 1 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da, ülkemizin ev sahipliğinde Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacaktır." ifadelerine yer verildi.

İİT dışişleri bakanları harekete geçiyor

İSRAİL ZULMÜNDE BUGÜN: 50 YAŞ SINIRI

Öte yandan İsrail bugün Kudüs'teki polis gücünü takviye etti ve 50 yaşın altındaki erkeklerin Mescidi Aksa'ya alınmayacağını açıkladı.

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