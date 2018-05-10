taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.427
USD
4,2877
EURO
5,0878
ALTIN
180,86
PETR
77,7500

İkame vekiller CHP'ye geri döndü

CHP'nin 15 ikame vekili İyi Parti'yi bırakarak tekrar CHP binasına döndü. Dönen vekilleri İyi Partili yetkililer teslim etti. CHP bu isimleri tekrar aday göstererek ödüllendirmeyi planlıyor.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 11:17..
  1. Haberler
  2. Gündem
İkame vekiller CHP'ye geri döndü

CHP sözcüsü Bülent Tezcan'ın yaptığı açıklamayla İyi Parti'ye gönderilen 15 CHP'li vekil geldikleri yere geri döndüler.

CHP BİNASINDA TOPLANTI

Bugün itibariyle CHP grup yönetim salonuna gelerek toplantıya geçen vekiller, İyi Parti'den istifa ederek tekrar CHP'ye geçecek. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, vekillerle toplantıyı yapan isim.

CHP bu 15 vekili 'demokrasi kahramanları' olarak isimlendiriyor.

İYİ PARTİLİ VEKİLLER TESLİM ETTİ

15 ikame vekile bugün İyi Parti'den bazı vekiller de eşlik ediyor. İyi Partili vekiller 15 vekili CHP'ye teslim ettikten sonra geri dönecek. İkame vekiller Meclis'te yine CHP sıralarına oturtulacak.

ÖDÜLLENDİRİLECEKLER

Alınan bir diğer bilgiye göre bu isimler CHP listelerinin üst sıralarından aday gösterilerek ödüllendirilecek.

İkame vekiller CHP'ye geri döndü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Saliha Sera Kadıgil Sütlü CHP'den aday oldu
Saliha Sera Kadıgil Sütlü, ezan üzerinden din düşmanlığı yapmış, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez lafından tiksiniyorum" gibi cümlelerle tepki çekmiş CHP'li bir isim.
HDP'li vekil Afrin'i işgal olarak nitelendirdi
HDP'li Meral Danış Beştaş'ın Türk askerini işgalcilikle suçlamasından sonra birçok milletvekili sessizliğini korudu.
ODTÜ'lü öğrenciler dersi bıraktı eyleme başladı
Bilim ve teknoloji adına başarılı projelerin beklendiği ODTÜ, yine düzenlenen eylemlerle gündemde.
Erdoğan-İnce görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kabul etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

138
Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

252
Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

151
Kırmızı halıda talihsiz düşüş

Kırmızı halıda talihsiz düşüş

31
Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı

Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı

92
Vergi borçları için yeni kanun tasarısı

Vergi borçları için yeni kanun tasarısı

57
HDP'li vekil Afrin'i işgal olarak nitelendirdi

HDP'li vekil Afrin'i işgal olarak nitelendirdi

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM