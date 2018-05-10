İkame vekiller CHP'ye geri döndü

CHP sözcüsü Bülent Tezcan'ın yaptığı açıklamayla İyi Parti'ye gönderilen 15 CHP'li vekil geldikleri yere geri döndüler.
CHP BİNASINDA TOPLANTI
Bugün itibariyle CHP grup yönetim salonuna gelerek toplantıya geçen vekiller, İyi Parti'den istifa ederek tekrar CHP'ye geçecek. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, vekillerle toplantıyı yapan isim.
CHP bu 15 vekili 'demokrasi kahramanları' olarak isimlendiriyor.
İYİ PARTİLİ VEKİLLER TESLİM ETTİ
15 ikame vekile bugün İyi Parti'den bazı vekiller de eşlik ediyor. İyi Partili vekiller 15 vekili CHP'ye teslim ettikten sonra geri dönecek. İkame vekiller Meclis'te yine CHP sıralarına oturtulacak.
ÖDÜLLENDİRİLECEKLER
Alınan bir diğer bilgiye göre bu isimler CHP listelerinin üst sıralarından aday gösterilerek ödüllendirilecek.