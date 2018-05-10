İkame vekiller CHP'ye geri döndü

Tencere ve tavalarla yapılan sokak müziği

Siyasetten tamamen silinmemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı rakip olmayan CHP Lideri, milletvekilliğini de riske atmadı.

Ramazan ayı boyunca dengesiz beslenme vücudun direncini düşürmeye neden olabiliyor. Bunun için gün boyu enerji verebilecek besinlere yönelebilirsiniz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un tarihi, sosyal ve kültürel birikiminin tüm yönleriyle ele alınacağı İstanbul Kültür Çalıştayı'nı 11-12 Mayıs'ta düzenleyecek.

Bu yıl 3.sü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nin açılışında konuşan Başkan Uysal, "Gençlerimiz festivaller dışında da geleneksel sporlarımızı yapabilecek." diye konuştu.

İsrail ordusunun Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırılar, şimdilik sona erdi. Ordudan yapılan açıklamada İran'a daha fazla gerginlik çıkartmaması, yoksa karşılığının verileceği konusunda çağrı yaptı.

1 Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.

2 Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı Şarkılarının sadece kendisini temsil ettiğini ifade eden Yıldız Tilbe, sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi oldu.

3 Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte Ülkede yayın yapan Focus dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kolaylıkla kazanabileceğini yazdı.

4 Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli, 2010 yılındaki şike kumpasını ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını itiraf etti.

5 Kırmızı halıda talihsiz düşüş Bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde, kırmızı halı yürüyüşüne bir konuğun düşüşü damga vurdu.

6 Vergi borçları için yeni kanun tasarısı Vergi ve diğer bazı borçların yeniden yapılandırılması yönündeki kanun tasarısında, yeni kararlar alındı. 2015 ve öncesindeki GSS borcu 200 TL'yi geçmediyse, tahsilinden vazgeçildi.