İkame vekiller öpücükle karşılandı

Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,4 kişi ile Şırnak olarak belirlendi.

Genel olarak vitamin ve mineral eksiklikleriyle ortaya çıkan kansızlık, doğru beslenerek kontrol altına alınabiliyor.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimler için bazı bölgelerde oy kullanımı başladı. Güvenlik güçleri de sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Siyasetin tarihine "kiralık vekiller" olarak geçen isimler, partilerine geri döndükleri için oldukça mutlu.

Malta, Sırbistan ve Moldova’da yaşayan Türk seçmenlerin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanabilmesi için, ilk kez sandık kurulacak.

1 Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.

2 Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı Şarkılarının sadece kendisini temsil ettiğini ifade eden Yıldız Tilbe, sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi oldu.

3 Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte Ülkede yayın yapan Focus dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kolaylıkla kazanabileceğini yazdı.

4 Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı Siyasetten tamamen silinmemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı rakip olmayan CHP Lideri, milletvekilliğini de riske atmadı.

5 Kırmızı halıda talihsiz düşüş Bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde, kırmızı halı yürüyüşüne bir konuğun düşüşü damga vurdu.

6 YÖK Fransız dili bölümlerine öğrenci almayacak YÖK, Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca Öğretmenliği'ne bundan sonra öğrenci alınmayacağını duyurdu. YÖK'ün yazılı açıklamasında belirtilmese de olayın perde arkasında skandal bildiri var.