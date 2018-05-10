İkame vekiller öpücükle karşılandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir seçim yenilgisi daha almamak için 15 milletvekilini seçmenlerin iradesini yok sayarak Meral Akşener'e transfer etti.
TİYATRO BİTTİ
Yapılan kirli pazarlık sonucu İyi Parti'ye geçen milletvekilleri, tiyatronun sonunda CHP'ye geri döndü.
GÖZYAŞLARI GERİDE KALDI
Transfer kararının açıklandığı basın toplantısında ağlayan ikame vekiller, geri dönüşlerinin açıklandığı basın toplantısında oldukça mutluydu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisine geri dönen Ömer Fethi Gürer'i alnından öptüğü anlar objektiflere yansıdı.