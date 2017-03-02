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İkametgah belgesinde e-Devlet dönemi başladı

Nüfus Müdürlüğüne veya muhtarlığa gitmeden artık e-Devlet üzerinden ikametgah temin edilebilecek.

02.03.2017 - 15:36
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TÜRKSAT'tan yapılan yazılı açıklamada, ikametgah belgelerinin, nüfus müdürlüğüne veya muhtarlığa gitmeden turkiye.gov.tr adresinden temin edilmesine başlandığı bildirildi.

MUHTARLIKTA İKAMETGAH DÖNEMİ BİTTİ

Açıklamada, "Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" 24 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatılarak, "Yönetmelik doğrultusunda, e-Devlet Kapısı'ndan alınan yerleşim yeri belgeleri, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgelerle aynı hukuki değere sahip oldu." denildi.

7/24 İŞLEM OLANAĞI

İkametgah belgesinin üzerindeki barkodun e-Devlet Kapısı'ndan doğrulanabileceği belirtilen açıklamada, böylece belgelerin doğruluğu ve geçerliliğinin de garanti altına alınacağı, bürokratik iş ve işlemleri azaltan hizmetin 7 gün 24 saat işlem yapabilme kolaylığı sağlayacağı kaydedildi.

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