İKB, Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu almayı planlıyor

Türkiye'deki aktivitelerini artırmaya çabalayan İslam Kalkınma Bankası'nın (İKB) işbirliği ve kaynak yönetiminden sorumlu yetkilisi Abdulhakim Elwaer, Reuters'a yaptığı açıklamada Suudi Arabistan merkezli İKB'nin Türkiye'de İslami finansı yaygınlaştırma çabaları çerçevesinde Borsa İstanbul ile görüşmeleri iki veya üç ay içerisinde tamamlamayı beklediklerini belirtti.

"BU YALNIZCA GİRİŞİMLERDEN BİR TANESİ"

Çabalarını genel olarak 57 üyesine ticari finansman ve hibe sağlamak üzerine yoğunlaştıran İKB nadiren hisse yatırımında bulunuyor.

Reuters'a dün açıklamalarda bulunan Elwaer, "Büyük resim İKB'nin Türkiye ile olan işbirliği; bu yalnızca girişimlerden bir tanesi. Türkiye'nin küresel bir İslami finans merkezi olarak kalkınmasına katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Elwaer, İKB ve Borsa İstanbul'un Kasım ayında bir işbirliği anlaşması imzaladığını ve görüşmelerin şu anda pay alımının boyutu ve zaman çizelgesi üzerine yoğunlaştığını belirtti.

YÜZDE 10'LUK HİSSESİ 42,3 MİLYON LİRA

Borsa İstanbul'un 423 milyon liralık sermayesi bulunuyor ve yüzde 10'luk hissesi 42.3 milyon liraya denk geliyor.

TÜRKİYE, İKB'DEN FİNANSMAN ALAN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK ÜLKE

Hisse alım teklifi IKB'nin Ankara'da bir ofis açmasının ardından hızlandırdığı aktiviteleri çerçevesinde gerçekleşirken, Türkiye şu an İKB'den finansman alan dördüncü büyük ülke. İKB 1977 yılından bu yana Türkiye'ye 10 milyar dolar değerinde finansman sağlarken, bu rakamın üçte biri geçen iki yıl içerisinde geldi.

TÜRKİYE'YE 2015'TE 1,4 MİLYAR DOLAR, 2016'DA 1,5 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN SAĞLADI

İKB çoğunlukla finans ve ulaşım sektörlerinde kullanılmak üzere Türkiye'ye 2015 yılında 1.4 milyar dolar ve 2016 yılında 1.5 milyar dolarlık finansman sağladı. Bu finansmana Eximbank'a sağlanan 270 milyon dolar ve Vakıf Katılım Bankası'na sağlanan 300 milyon dolar da bulunuyor.