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IKBY Parlamentosunda muhabirlere saldırı anı görüntülendi

Erbil'de bulunan IKBY parlamentosuna muhalif grupların gerçekleştirdiği saldırı anları kameraya yakalandı.

30.10.2017 - 09:40
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IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin görev süresinin dolması nedeniyle yetkilerinin devredilmesine kapsamında düzenlenen oturum sırasında muhalif grupların meclis baskını NRT TV'nin canlı yayınına yansıdı.

IKBY Parlamentosunda muhabirlere saldırı anı görüntülendi

IKBY Parlamentosunda muhabirlere saldırı anı VİDEO

RÖPORTAJ SIRASINDA LİNÇ GİRİŞİMİ

Canlı yayın sırasında NRT muhabiri IKBY parlamentosundan bir milletvekili ile röportaj gerçekleştiriyordu. Röportaj sırasında bir ara bağırış sesleri yükseldi, peşinden ise kalabalık bir grup canlı yayının gerçekleştiği alana doğru ellerinde taş ve sopalarla koşmaya başladılar.

IKBY Parlamentosunda muhabirlere saldırı anı görüntülendi

Bu durum karşısında paniğe kapılan yayın ekibi korkuyla kaçarken, Irak hükümetine bağlı koruma askerleri de grubu durdurmaya çalıştı, ancak onlar da kalabalık grup karşısında başarılı olamadılar.

Eylemcilerden biri o anlarda elindeki sopa ile kameraya vurup parçaladı. O ana kadar devam eden canlı yayın, kameraya isabet eden darbe ile sonlandı.

IKBY Parlamentosunda muhabirlere saldırı anı görüntülendi

MUHALİF KDP'LİLER İDDİASI

KDP milletvekillerinin de durumun sakinleştirilmesi için göstericilerle konuşmaya çalıştığı kaydedildi. Göstericilerin hedefinde muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi milletvekillerinin olduğu ileri sürülüyor.

Aynı zamanda bu saldırıyı gerçekleştiren grubun da KDP'nin içerisindeki muhalif oluşumların olduğu öne sürülüyor.

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