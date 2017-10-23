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IKBY'de muhalefet Barzani'yi istifaya çağırdı

IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran Hareketi Sözcüsü Haci, gerekçeleri sıralayarak Barzani yönetimini istifaya çağırdı.

23.10.2017 - 00:06
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IKBY'de muhalefet Barzani'yi istifaya çağırdı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi, IKBY Başkanı Mesud Barzanive Yardımcısı Kosret Resul’un istifa etmesi gerektiğini belirtti.

"HEPSİNİN SEBEBİ BAŞARISIZ İKTİDARDAN KAYNAKLANIYOR"

Goran Hareketi Sözcüsü Şoreş Haci, Süleymaniye’deki parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Halkımız, kanıyla elde ettiği birçok kazanımı kaybetti. Peşmerge’nin heybeti kırıldı. Birçok dost ülkeyi kaybettik. Bunların hepsinin sebebi geçmişte başarısız olan iktidardan kaynaklanıyor." İfadelerini kullandı.

IKBY'de muhalefet Barzani'yi istifaya çağırdı

"İSTİFA ETMELERİ GEREKİYOR"

IKBY Başkanı Mesut Barzani ve Başkan Yardımcısı Kosret Resul’un meşruiyetlerinin kalmadığını savunan Haci, “Görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda mevcut hükümet kabinesi de lağvedilmeli. Ulusal Kurtuluş Hükümeti kurulmalı ve başkanlık yasası da lağvedilmeli ve yeninden elden geçirmelidir.” dedi.

IKBY'de muhalefet Barzani'yi istifaya çağırdı

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IKBY'de muhalefet Barzani'yi istifaya çağırdı

IKBY'de muhalefet Barzani'yi istifaya çağırdı

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