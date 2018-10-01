taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.033
Euro
7.0023
Altın
1189.305
Borsa
99956.9
Gram Altın
230.62

IKBY’de seçimlerin galibi Barzani’nin partisi oldu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) katılım oranın düşük olduğu seçimlerin galibi resmi olmayan sonuçlara Barzani’nin partisi oldu.

İHA | 01.10.2018 - 07:38..
  1. Haberler
  2. Dünya

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, bugün yapılan parlamento seçimlerine katılım oranını açıklarken, resmi olmayan sonuçlara göre eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) seçimlerin galibi oldu.

IKBY’de seçimlerin galibi Barzani’nin partisi oldu

KDP ilk sıradaki yerini korurken en yakın rakibi eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ikinci sırada kaldı.

SEÇİMLERE KATILIM ORANI DÜŞÜK

IKBY’nın maruz kaldığı ekonomik kriz ve DEAŞ ile savaş yüzünden bir yıl ertelenen seçimlere katılım oranı geçen seçimlere göre daha düşük olduğu açıklandı. IKBY Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, seçimlere katılım oranının Erbil’de %58.57, Duhok’ta %61 ve Süleymaniye’de %51 olduğunu belirterek nihai sonuçların önümüzdeki 72 saat içerisinde açıklanacağını duyurdu.

KYB SONUÇLARA İTİRAZ EDİYOR

Öte yandan KYB Sözcüsü Sadi Pire Erbil, Duhok ve Soran bölgelerinde seçimlere hile karıştığını iddia ederek sonuçları kabul etmeyeceklerini bildirdi. Daha önceki Irak seçimlerinee ittifak halinde katılan en büyük iki Kürt partisi KDP ile KYB, arasında Irak Cumhurbaşkanlığı makamı nedeniyle ihtilaflar baş göstermeye başlamıştı.

IKBY’de seçimlerin galibi Barzani’nin partisi oldu

IKBY’de son genel seçim 2013’te yapılmıştı. Seçimleri eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani kazanmıştı. 2. Sırada Değişim Hareketi (Goran) gelirken Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği 3. sırada gelmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağanak yağışlar ve sert rüzgarlar için uyarı

Sağanak yağışlar ve sert rüzgarlar için uyarı

8
Geri manevra yaparken kızını görmeyerek ezdi

Geri manevra yaparken kızını görmeyerek ezdi

35
Serenay Sarıkaya: Kerem'den çok şey öğrendim

Serenay Sarıkaya: Kerem'den çok şey öğrendim

10
Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

12
Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimleri istedi

Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimleri istedi

7
ASELPOD hedefleme sistemi

ASELPOD hedefleme sistemi

2
Hande Yener: Estetik doktorumuz aynıdır

Hande Yener: Estetik doktorumuz aynıdır

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM