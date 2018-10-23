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IKBY'de yeniden Barzani sesleri

Geçen yılki bağımsızlık referandumunun ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi başkanlığını bırakan Mesut Barzani, bölgede yapılan seçimlerden en önemli siyasi aktörlerden biri olarak çıktı.

Haber Merkezi | 23.10.2018 - 08:54..
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde  30 Eylül’de yapılan yerel seçimlerde Mesut Barzani’nin liderliğindeki KDP en güçlü parti olarak çıktı. 111 sandalyeli IKBY parlamentosunda 45 sandalye sahibi olan KDP, teoride rakip Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin KYB'nin desteği olmadan 11 kişilik kontenjanı bulunan Türkmen, Hıristiyan ve Ermenilerin desteğiyle hükümeti kurabilecek çoğunluğu yakaladı.

KDP'nin elde ettiği bu zafer niteliğindeki sonuç "Barzani'nin fönüşü olarak yorumlandı".

BAKANLIK İSTEYEBİLİR

Irak’ta iktidar paylaşımına göre sembolik bir vazifesi olan cumhurbaşkanlığı Kürtlere bırakılıyor. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde KYB’li Berham Salih Irak’ın yeni cumhurbaşkanı seçilmişti. Ancak KDP’nin Irak’ta hükümeti kurma görüşmeleri sürerken kabinede önemli bakanlıklar için pazarlık yapabilecek güçte olduğuna işaret ediliyor.

BAĞDAT'TA ELİ KUVVETLİ

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Paris Sosyal Bilimlerde İleri Araştırmalar Fakültesi’nden (EHESS) araştırmacı Adil Bakawan, “Barzani Kürt politikalarının ağır sıkleti oldu, Bağdat’ta o olmadan kimse bir şey yapamaz” yorumunda bulundu.

Bakawan’a göre Barzani, kasım ayında kurulması beklenen hükümette başbakan yardımcılığı, dışişleri ve maliye bakanlığı gibi koltukları isteyebilir. Bakawan, ‘referandum kumarını kaybeden Barzani’nin mayıs ayındaki genel seçimlerle onurunu kurtardığını’ söylüyor.

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