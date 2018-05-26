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Kuzey Irak'ta hapishanede kavga: 8 ölü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Duhok'ta hapishaneden çıkan kavgada 8 mahkum hayatını kaybetti.

AA | 26.05.2018 - 18:52..
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Kuzey Irak'ta hapishanede kavga: 8 ölü

Duhok'taki Zırka Hapishanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, cezaevinde iki grup arasında başlayan tartışma kısa süre içinde büyük bir kavgaya dönüştü ve 8 mahkûm hayatını kaybetti. Tartışmanın nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.

AA muhabirine konuşan Duhok Devlet Hastanesi Acil Servis Müdürü Abdullah İbrahim, mahkûmlar arasında çıkan kavgada ölenler olduğunu teyit etti, ayrıca yaralıların da ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını belirtti.

MAHKUM KENDİNİ ATEŞE VERDİ

IKBY'deki bazı yerel medya kuruluşlarının haberlerinde ise "Saddam" adında bir mahkûmun kavga çıktıktan sonra kendini ateşe verdiği ve çıkan yangında diğer mahkûmların da hayatını kaybettiği iddia edildi.

Olaya ilişkin hapishane yönetimi ya da Duhok Valiliği henüz resmi bir açıklama yapmadı.





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