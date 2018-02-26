IKBY'nin yurt dışı uçuş yasağı 3 ay daha uzatıldı

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referanduma gitmesi nedeniyle, 29 Eylül'de her iki havalimanına yurt dışı uçuş yasağı getirmişti.

Erbil Uluslararası Havalimanı Basın Sözcüsü Telvan Sıveyli, AA muhabirine yaptığı açıklamada Irak Sivil Havacılık Kurumundan kendilerine gönderilen uyarı mailinde, yurt dışı uçuş yasağının 3 ay daha uzatıldığı bilgisinin yer aldığını belirtti.

YASAK 31 MAYIS TARİHİNE KADAR SÜRECEK

Sıveyli, Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarında 31 Mayıs tarihine kadar uçuş yasağının devam edeceğini söyledi.