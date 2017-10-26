IKEA, İstanbul'un göbeğine 3.mağazasını açıyor

İstanbul'da her geçen gün bir yeni yapılan AVM inşaatlatı trafiği durma noktasına getirirken sürücüleri ve yolcuları da adeta çıldırtıyor.

16 KM'DE 9 AVM VAR

Öyle ki; mega kentin Anadolu Yakası'nda E-5'te Kartal Cevizli'den Avrasya Tüneli'ne kadar olan 16 kilometrelik mesafede 9 AVM var. Bunlara inşaası devam eden projeler ve onların trafiği katleden kamyonları da eklendiğinde durum içler acısı bir hal alıyor.

IKEA'NIN DÜNYADAKİ MAĞAZALARI ŞEHRİN DIŞINDA

Dünyanın 35 farklı ülkesinde hizmet veren IKEA, Türkiye dışında diğer ülkelerde mağazalarını şehirlerin dışına açıyor. Elbette bu durumun sebebi şehir içinde trafik yoğunluğu oluşturmamak.

Ancak durum Türkiye'de özellikle İstanbul'da farklı. IKEA'nın Bayrampaşa ve Ümraniye'deki mağazalarının olduğu bölgelerde trafik özellikle hafta sonu durma noktasına geliyor. Şimdi bu mağazalara 3.'sü Kartal Cevizli'de ekleniyor.



IKEA'nın İstanbul Bayrampaşa'da şehrin içine yaptığı mağazası

E-5 CEVİZLİ KÖPRÜSÜ İŞGAL ALTINDA

IKEA'nın inşaat kamyonları köprüde iki şeritli yolu park için kullanıyor. İnşaatı, köprüde işgal ettikleri alanda sürdürüyor. İnşaatın molozları, pisliği kavşaktaki yollara saçılmış durumda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ses çıkarmıyor. Cevizli kavşağındaki trafiği tıkamalarını İstanbul Emniyeti görmezden geliyor.