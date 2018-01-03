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Ikeshima Adası'nda girilmesi yasak olan hastaneye girdiler

YouTube'da girilmesi yasak yerlere girerek üne kavuşan iki arkadaş, bu sefer terk edilmiş bir hastaneye girdi. İkili gördükleri karşısında hayrete düştü.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 16:29..
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Girilmesi yasak olan yerler giren ekip, daha önce Fukuşima'da bir süpermarkete girerek herkesin yüreğini ağzına getirmişti.

Ikeshima Adası'nda girilmesi yasak olan hastaneye girdiler

DAHA ÖNCE FUKUŞİMA'YI ZİYARET ETMİŞLERDİ

Bob ve Frederik adında iki arkadaş, girilmesi yasak olan Fukuşima'ya girerek bölgenin son halini görüntülemişti.

Ikeshima Adası'nda girilmesi yasak olan hastaneye girdiler- FOTO GALERİ

Ikeshima Adası'nda girilmesi yasak olan hastaneye girdiler ViDEO

Ikeshima Adası'nda girilmesi yasak olan hastaneye girdiler

BU SEFER ROTA BİR HASTANEYDİ

İkili bu sefer de Ikeshima Adası'nda daha önce maden ocağı olarak kullanılan daha sonra da hastane haline getirilen terk edilmiş hastaneyi ziyaret etti. Terk edilmiş Ikeshima Adası, morgu ve operasyon odasıyla oldukça korkutucu bir görüntüye sahip.

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