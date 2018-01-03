Girilmesi yasak olan yerler giren ekip, daha önce Fukuşima'da bir süpermarkete girerek herkesin yüreğini ağzına getirmişti.

DAHA ÖNCE FUKUŞİMA'YI ZİYARET ETMİŞLERDİ

Bob ve Frederik adında iki arkadaş, girilmesi yasak olan Fukuşima'ya girerek bölgenin son halini görüntülemişti.

Ikeshima Adası'nda girilmesi yasak olan hastaneye girdiler- FOTO GALERİ



Ikeshima Adası'nda girilmesi yasak olan hastaneye girdiler ViDEO

BU SEFER ROTA BİR HASTANEYDİ

İkili bu sefer de Ikeshima Adası'nda daha önce maden ocağı olarak kullanılan daha sonra da hastane haline getirilen terk edilmiş hastaneyi ziyaret etti. Terk edilmiş Ikeshima Adası, morgu ve operasyon odasıyla oldukça korkutucu bir görüntüye sahip.