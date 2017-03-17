İki anne ve bir babanın genlerini taşıyacak bebek doğacak

Newcastle kentindeki klinik, bu yöntemle iki kadının yumurtaları ve bir erkeğin spermlerinin kullanılacağı teknik, ölümcül mitokondriyal hastalıkların önüne geçmeyi amaçlıyor.

İLK BEBEK 2018'DE DOĞACAK

Doktorlar, bu yöntemle ilk bebeğin 2018'de dünyaya gelmesini bekliyor.

HER 6500 BEBEKTEN BİRİ MİTOKONDRİYAL HASTALIKLA DOĞUYOR

Dünyada her 6 bin 500 bebekten biri, ciddi bir mitokondriyal hastalıkla doğuyor. Mitokondriyal hastalıkla doğanlarda vücut bazı fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Bu da kas güçsüzlüğü, körlük, kalp yetmezliği ve hatta ölüme yol açabiliyor.

HASTALIK ANNEDEN BEBEĞE GEÇİYOR

Hastalık, hücrelerde hareketi ileten kısımların zarar görmesi nedeniyle ortaya çıkıyor. Mitokondriya, yalnızca annelerden çocuklara geçiyor. Mitokondriyanın kendine özgü bir DNA'sı bulunuyor.

Geliştirilen yeni teknikle, annenin yumurtasındaki hatalı genler çıkartılarak o genlerin yerine başka bir kadından alınan sağlıklı genler yerleştirilmesi planlanıyor. Böylelikle, söz konusu teknikle dünyaya gelen bir bebek, her üç kişinin de DNA'sını taşıyor olacak.