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İki bin yıllık kaya mezarları turizme açılıyor

Şanlıurfa'da 2 bin yıllık kaya mezarları turizme açılacak. Roma dönemine ait olan eserler açık hava müzesi şeklinde sergilenecek.

AA | 29.11.2017 - 08:05..
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm ve Müze Müdürlüğü ile Belediyenin işbirliğinde yürütülen Kızılkoyun Projesi kapsamında Haleplibahçe ve Tılfındır mahallelerinde yıkılan 389 evin altındaki mağaralarda 61 kaya mezarı ortaya çıkarıldı.

AA
İki bin yıllık kaya mezarları turizme açılıyor

"BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Roma döneminden kaldığı belirlenen kaya mezarlarının bulunduğu alanda devam eden çalışmaları inceledi. Yetkililerden bilgi alan Çiftçi, tarihi mağaralardaki kaya mezarlarının kentin turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

AA
İki bin yıllık kaya mezarları turizme açılıyor

"61 KAYA MEZARI OLAN MAĞARALARA TURİZME AÇACAĞIZ"

Kızılkoyun bölgesinin tamamen mağara ve kaya mezarlarından oluştuğunu aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Burada 71 mağara şehrin turizmine açıldı. Aralık sonu itibarıyla 61 kaya mezarının bulunduğu mağaraları turizme açacağız. Roma dönemine ait olan izler ve eserler bir açık hava müzesi şeklinde Kızılkoyun'da sergilenecek. Kızılkoyun projesinde sona doğru geldik. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı kendi tarihine, kendi nekropol alanına, kendi hanlarına, sokak iyileştirme ve restorasyon çalışmalarına, cephe düzenlemelerine, türbeleri restore etmeye, hanları ve çarşıları restore etmeye ve iyileştirmeye üst örtü çalışmalarını yapmaya devam ediyor, şehri tamamıyla bir doku gibi işliyor." diye konuştu.

İki bin yıllık kaya mezarları turizme açılıyor

AA
İki bin yıllık kaya mezarları turizme açılıyor

AA
İki bin yıllık kaya mezarları turizme açılıyor

AA
İki bin yıllık kaya mezarları turizme açılıyor

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