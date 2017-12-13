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İki çocuğun çakmak gazı soluduğu tüp patladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde girdikleri boş su tankerinde çakmak gazı solumak istedikleri tüpün patlaması sonucu iki çocuk ağır yaralandı.

DHA | 13.12.2017 - 14:41..
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde madde bağımlısı oldukları ileri sürülen H.D. (13) ile M.E. (13) dün akşam saatlerinde çakmak gazı solumak için Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan boş su tankerinin içine girdi. İki çocuğun çakmak gazı soluduğu tüp aniden patladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Patlama sesini duyan çevredekiler, polise ve 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından su tankerinden çıkarılan çocuklar, ilk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık durumları ağır olan çocuklar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, patlamayla ilgili inceleme başlattı.

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