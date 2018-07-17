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İki çocuğunun gözü önünde levye ile dayak yedi

Bursa'dan Tekirdağ'a 7 yıl önce gelin olarak giden H.Ö. isimli kadın, kocasının kendisini 2 çocuğunun gözleri önünde levye ile dövdüğünü iddia ederek, koruma kararı istedi.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 13:30..
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Şimdilerde ailesinin yanında kaldığını ifade eden genç kadın, çocuklarına bakabilecek bir iş bulamadığı takdirde kocasına geri dönmek zorunda olduğunu dile getirerek, yetkililerin kendisine iş imkanı sağlamasını istedi.

ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE LEVYE İLE DAYAK YEDİ

Evde çalışarak para kazanan ve ailesine bakmaya çalışan H.Ö. yaklaşık 20 gün önce evdeki işleri müşteriye yetiştiremediği gerekçesi ile kocasından yeniden şiddet gördü. Eşinin kendisini 2 çocuğunun gözü önünde levye ile dövdüğünü ileri sürdü.

İki çocuğunun gözü önünde levye ile dayak yedi

"ÇOCUKLARIN BİRİNDEN VAZGEÇ"

H.Ö. son yaşadığı olaydan sonra daha fazla dayanamayıp 2 çocuğuyla birlikte Bursa'da yaşayan ailesinin yanına geri döndü. Ailesi H.Ö'ye 2 çocuğuna birden bakamayacaklarını söyleyerek birinden vazgeçmesini gerektiğini söyledi.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Çocuklarını bırakmak istemeyen H.Ö. çocuklarına da bakabileceği bir iş aradı fakat bulamadı. Bütün çareleri tükenince koruma kararı aldırmak için adliyeye giden genç kadın iş bulamadığı takdirde çocuklarıyla birlikte kocasına geri dönmek zorunda olduğunu ifade ederek yetkililerden kendisine sahip çıkılmasını istedi.



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