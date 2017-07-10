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İki çocuk 5 otomobili soymaya çalıştı

Eskişehir’de karakolun hemen arkasında güpegündüz otomobilleri soymaya çalışan 13-14 yaşlarındaki çocuklar hayretler içinde bıraktı.

10.07.2017 - 18:04
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Eskişehir Kurtuluş’ta bir işyerinin güvenlik kamerasının kaydettiği olayda, çocuklar taşla kıramadıkları bir otomobilin camını üzerine çıkıp tekmeyle kırdı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği'nin arkasındaki Yenidoğan Mahallesi Polat Alp Sokak'ta meydana geldi. Sanayi Çarşısı olarak da adlandırılan yerdeki İsmet Boyracı'ya ait oto tamirci dükkanının karşısında tamir için bırakılan otomobillerin olduğu yere bisikletle gelen kimliği belirsiz 2 çocuk önce araçların kapılarını zorlayarak açmaya çalıştı. İşyeri güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda bazı otomobillerin kapısını açıp içerisini karıştıran 2 çocuk daha sonra bir otomobilin camını taş atarak kırmaya çalıştı. Çocuklardan biri daha sonra bu otomobilin üzerine çıkarak camı tekmeledi. 5 otomobile zarar veren 2 çocuk, Polis Merkezi'ni üst katındaki lojmanda oturanların olayı görüp ikaz etmesi üzerine olay yerinden kaçtı.

İki çocuk 5 otomobili soymaya çalıştı

ÇOCUĞUNA HERKES SAHİP OLSUN

Kamera kayıtlarında 2 çocuğun otomobilleri soymaya kalktıklarını ve araçlara yaklaşık 4 bin lira zara verdiklerini belirten İsmet Boyracı durumu polise bildirdiklerin söyledi. Boyracı: "Olay, pazar günü saat 16.00 sıralarında yaşanmış. İşyerimizin kamera kayıtları da çocukları kaydetmiş. Küçük yaştaki 2 çocuk 5 arabaya girmiş. Müşteri arabası bunlar. Camlarına, tavanlarına zarar verildi. Çalınan bir şey yok ama zarar verildi araçlara. Ben ailelere sesleniyorum. Çoluğuna çocuğuna herkes sahip olsun. Kimsenin malına zarar verilmesin. Neticede bu maldır. İnsan sabırlı olur-olamaz, insanının elinden kaza çıkar. Ben sürekli işyerimi kontrol ederim. Kontrol esnasında bu çocuklara denk gelseydim, çocuklara zara verirdim. Çocuk da olsa bedelini ödesin. Bundan sonra bu olayın tekrar olmaması gerekir. Ve bu olay Kurtuluş Karakolunun dibinde yapılıyor. Çok duyarsızlık var. Vatandaşta da duyarsızlık var. Her şeyde bir duyarsızlık var." dedi.

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