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İki çocuk, bir rüya, bambaşka bir hayat: Süslü Hatıralar Sahnesi

İsmail Güzelsoy’dan Süslü Hatıralar Sahnesi, M. K. Perker’in birbirinden özel çizgileriyle renkleniyor ve bizi bambaşka alemlere davet ediyor…

Özel İçerik | 31.10.2018 - 16:08..
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süslü hatıralar sahnesi

İlk kitabı “Seni Seziyorum” ile okurlarıyla bağını kuran İsmail Güzelsoy, son olarak “Süslü Hatıralar Sahnesi” ile karşımızda. Kardeşliğin dokunulmaz ve mahrem güzelliğindeki yaraları, Perker’in enfes çizgilerinin desteği ile açığa çıkarıyor…

Süslü Hayatlar Sahnesi - İsmail Güzelsoy

(İsmail Güzelsoy)

SÜSLÜ HATIRALAR SAHNESİ

İki çocuk aynı rüyayı görürse, büyüdüklerinde hayatlarını rüya gibi yaşayabilirler mi? Bir ruha sıkışmış iki cisim, bir paranın iki yüzü gibidir; yazıyla tura, hayalle gerçek. Birinin adı geçiyorsa, diğeri de onun yanındadır; ayrı düşünülemezler.

İşte aynı rüyayı gören iki kardeşin adı, Erre’dir. Nevırmor ise, hayat denilen, zamandan daha uzun bir rüyanın hem kahramanı hem de tanığıdır.

Kardeşlik sadece aynı anne babaya sahip olmaktan mı geçer? Sizi rüyalarla, hayallerle, umutlarla, hepsinden de önce kardeşliğin derin sevgisiyle dolu bambaşka dünyalara çağırıyor bu kitap. Kırgınlıklar, ihanetler ve fedakarlıklar arasında varlığını hiç yitirmeyen sevginin gücünü hissederek çıkacaksınız bu yolculuğa…

Süslü Hayatlar Sahnesi - İsmail Güzelsoy

Süslü Hatıralar Sahnesi

İsmail Güzelsoy

İllustrasyonlar: M. K. Perker

Karakarga Yay.

S.: 198

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

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