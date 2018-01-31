İki eski Google mühendisi Nuro’yu oluşturdu

Nuro isimli firmanın geliştirdiği sürücüsüz araç, alışverişlerde teslimat aracı olarak kullanılmak üzere geliştirildi. Aracı geliştiren iki eski Google mühendisi, Dave Ferguson ve Jiajun Zhu, araçtan oldukça umutlular. Prototipi başarılı bir şekilde ortaya koyan mühendisler, artık alışverişe kendi başına gidebilecek, yükleme alanı olan, ve son kullanıcıya kadar teslimatı sağlayan bir araç yapmayı da hedefliyorlar.

Farklı bir yaklaşım sergileyen Nuro için şunlar söyleniyor: “Herhangi bir Ford Focus veya Lexus Crossover’larının sürücü otonomu yüklenerek, alışveriş sepeti yapmışlar.” Ama firma, bundan daha fazlasını hedefliyor: “Hem hızlı, hem güvenilir, hem de ödeme alabilecek bir araç.”

LIDAR KAMERALARI VE SENSÖRLERİ İÇERİYOR

Aracın dizaynı, eskiden sürücüsüz araç olan “FireFly”ı oldukça andırıyor. Görünüşü ekmek kızartma makinesine benzeyen bu araçta ilk dikkat edilen detay, hiçbir cam ve direksiyon bulunmaması.

Aracın tepesinde bulunan tutamaca benzeyen kısımda ise, LIDAR marka kamera ve sensörlere yer veriliyor. Bu akıllı kamera sistemi, şu anki araçlarda bulunan uyarı levhalarını analiz etme, hız kurallarına uyma, şerit asistanlığı yapma ve tüm yolları 360 derece algılayıp harita gibi görüp ona göre hareket etmesi demek.

"ESİNLENMEDEN YENİDEN İNŞA ETTİK"

Jiajun Zhu, şu açıklamayı yaptı: “Yazılımı hiç bir yerden esinlenmeden yeniden inşa ettik. Kullandığımız ekipmanlarlada kendiliğinden sürüşü ve daha farklı olanaklar var.”

Diğer ortak Ferguson ise, “Bu aracı sıfırdan inşa ettik, amacımız şu anlık yolcu taşımak değil, paket ulaştırmak üzere hatasız bir araç yapmak.” yorumunda bulundu.

TASARIM, GÜVENLİK İÇİN ÖNEMLİ

Ferguson'un aracın güvenlik açısından da önemli olduğunu savunduğu husus ise şu: “Ani park manevrası yapan bir araç eğer 2 metre ötenizdeyse kaza kaçınılmaz olur ama biz bunu engelliyoruz. Park konusunda da boyutları bakımından kullanışlı. Önüne ani bir yaya veya araç çıkması durumunda ise, aracımızın tasarımı bakımından olası kazalarda zararı minimuma indirgiyor. Tasarım güvenlik açısından önemli.”