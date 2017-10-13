İki fidyeci kadının kaçırdığı öğrenciler kurtarıldı

İstanbul Bahçelievler'de yabancı uyruklu iki üniversite öğrencisini kaçırarak Dubai'de bulunan ailelerinden 30 bin Dolar fidye isteyen iki kadın şüpheli polisin düzenlendiği operasyonla yakalandı.

Polisin bir AVM'de düzenlediği operasyonla yabancı uyruklu üniversite öğrencisi rehine gençler kurtarılırken, güvenlik kameraları olayı saniye saniye kaydetti. Kurtarma operasyonunun ardından gençler Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözyaşları içinde ailelerine kavuştu.

SİLAH ZORUYLA KAÇIRILDILAR

İstanbul'da polise başvuran Suriye uyruklu Alalou Ahmet, özel bir üniversitenin, sanayi mühendisiliği bölümünde okuyan ağabeyi ve onun arkadaşının Bahçelievler, Şirinevler Mahallesinde bulunan bodrum katındaki evlerinden silah zoruyla kaçırıldığını ve hayatları karşılığında fidye istendiğini söyledi.

30 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER

Polise ifade veren ve kaçırma olayı sırasında kendisinin de evde olduğunu söyleyen Alalou Ahmet "Kapı çalınca açtık, içeri silahlı kişiler girdi. Kimliklerimize baktılar. Ağabeyim Mahmut El Ahmet ile Mısır uyruklu arkadaşı Abdelrahman Aly'i yanlarına alarak kaçtılar. Daha sonra Dubai'de bulunan babamı telefonla arayarak 30 bin dolar fidye istediler." dedi.

POLİS FİDYECİLERLE RANDEVULAŞTI

Gasp Büro Amirliği, Müzakare ve Rehine kurtarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alalou Ahmet aracılığı ile fidyecilerle pazarlık başladı. Yapılan görüşmelerin ardından şüphelilerle Bahçelievler'de bir AVM'de buluşma için randevu verildi. Polisin geniş tedbir aldığı AVM'de şüphelileri beklemeye başladı. Bir süre sonra olay yerine gelen bir kadın elinde para ile bekleyen Alalou Ahmet'in bulunduğu masaya oturarak parayı sayıp teslim aldı. Polis tarafından uzaktan izlenen olay sırasında kadın parayı almasının ardından bir kişiyle telefonla konuşup rehinelerden Mahmut El Ahmet'in başka bir kadınla masaya yaklaştığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler iki şüpheli kadını gözaltına aldı. Operasyon sırasında rehine Mahmut El Ahmet kurtarıldı. Bu sırada şüpheli kadınların diğer rehinenin AVM dışında beklediğini söylemesi üzerine operasyon bu yöne kaydırıldı. Polis Mısırlı üniversite öğrencisini Abdelrahman Aly'i AVM dışında buldu. Kurtarıldıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Mahmut El Ahmet (20) ile Abdelrahman A.(19) gözyaşları içinde ailelerine kavuştu.

2 GÜN SONRA KURTARILDILAR

Kaçırıldıktan 2 gün sonra kurtarılan gençlerin polise teşekkür ettiği öğrenildi. Öte yandan Suriye uyruklu şüpheli kadınlar Hanın H. (35) ile Faıroz A. A. (30) Gasp Büro Amirliğinde sorguya alındı. Polisin olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdiği kaçırma ve fidye olayına karışan diğer kişilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.