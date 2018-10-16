İki Fransız araştırmacı kemik eşyaların izini sürüyor

Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (CNRS) Arkeoloji ve Etnoloji Araştırma Merkezi (MAE) Müdürü İsabelle Sidera ile Tarih Öncesi ve Teknoloji Laboratuvarı uzmanı Alexandra Legrand Pineau, binlerce yıl öncesinde kemikten yapılmış kesici aletleri keşfetmek ve modern teknolojiyle tekrar üretmek amacıyla ülkeleri geziyor, bilgi topluyor, araştırma yapıyor.

TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTILAR

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce düzenlenen "Kemik Alet Teknolojisi" semineri kapsamında kente gelen Sidera ve Pineau, üniversitenin arkeoloji bölümüne ait alanda akademisyenler ve öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.