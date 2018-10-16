taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.79205
Euro
6.7085
Altın
1228.639
Borsa
99064.59
Gram Altın
228.954

İki Fransız araştırmacı kemik eşyaların izini sürüyor

Fransız araştırmacılar, binlerce yıl önce kemiklerden yapılmış kesici aletleri ve eşyaları keşfetmek ve modern teknolojiyle tekrar üretmek amacıyla çalışma yürütüyor.

AA | 16.10.2018 - 11:51..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (CNRS) Arkeoloji ve Etnoloji Araştırma Merkezi (MAE) Müdürü İsabelle Sidera ile Tarih Öncesi ve Teknoloji Laboratuvarı uzmanı Alexandra Legrand Pineau, binlerce yıl öncesinde kemikten yapılmış kesici aletleri keşfetmek ve modern teknolojiyle tekrar üretmek amacıyla ülkeleri geziyor, bilgi topluyor, araştırma yapıyor.

İki Fransız araştırmacı kemik eşyaların izini sürüyor

TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTILAR

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce düzenlenen "Kemik Alet Teknolojisi" semineri kapsamında kente gelen Sidera ve Pineau, üniversitenin arkeoloji bölümüne ait alanda akademisyenler ve öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

İki Fransız araştırmacı kemik eşyaların izini sürüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

102
Eren Erdem'in cezaevi istekleri

Eren Erdem'in cezaevi istekleri

223
Başkan Erdoğan'dan erken emeklilik açıklaması

Başkan Erdoğan'dan erken emeklilik açıklaması

676
Cemal Kaşıkçı olayı netleşiyor

Cemal Kaşıkçı olayı netleşiyor

36
Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

78
Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

125
Donald Trump, Türkiye'ye karşı sıcak mesajlar veriyor

Donald Trump, Türkiye'ye karşı sıcak mesajlar veriyor

296
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM