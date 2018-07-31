taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.820
USD
4,9068
EURO
5,7462
ALTIN
192,80
PETR
74,7200

Evinin önünü temizleyen adama saldırı

Samsun'da yaşlı bir adama arabasıyla su sıçrattıktan sonra defalarca yumruk atan genç, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İHA | 31.07.2018 - 17:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Samsun Sinop karayolunun servis yolunda meydana gelen olayda, 72 yaşındaki yaşlı bir adam yağmur dolayısıyla evinin önünde biriken suyu kürekle atmaya çalışırken otomobille yoldan geçen Ç.D. isimli şahsın kullandığı araç tarafından üzerine su sıçradı.

KOMŞULARI HASTANEYE KALDIRDI

Üzerine su sıçrayan yaşlı adamın tepki göstermesi üzere C.D. otomobille geri geri gelerek yaşlı adamın yanına geldi. Bu sırada otomobilde bulunan C.İ. araçtan inerek yaşlı adamı ölesiye dövdü. Yaşlı adama defalarca yumruk atan C.İ.’yi otomobili kullanan Ç.D. kolundan tutup otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

İki genç bahçesini temizleyen yaşlı adamı dövdü VİDEO

Olayı gören yaşlı adamın eşinin çığlık seslerini duyan iş yeri çalışanları aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan yaşlı adamı kendi imkanlarıyla bir araca bindirerek Bafra Devlet Hastanesine götürdü.

SERBEST KALDI

Yaşlı adamın ve eşinin şahıslardan şikayetçi olması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aracı ve şahısları tespit etti. Darp olayına karışan C.İ ve otomobil sürücüsü Ç.D. karakola götürülerek ifadeleri alındı. İfadeleri alınan şahıslar daha sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de gizli karar merkezi iddiası Tuncay Özkan'ı çıldırttı

CHP'de gizli karar merkezi iddiası Tuncay Özkan'ı çıldırttı

141
Aleyna Tilki: Türkiye’de tatil mi yapılır

Aleyna Tilki: Türkiye’de tatil mi yapılır

1165
Polisi tehdit eden Adnan Oktar hayranı yakalandı

Polisi tehdit eden Adnan Oktar hayranı yakalandı

159
Türkiye'nin BRİCS'e alınması gündemde

Türkiye'nin BRİCS'e alınması gündemde

87
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüştü

Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüştü

277
iPhone X kaynayan çamur testinde

iPhone X kaynayan çamur testinde

76
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM