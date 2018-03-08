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İki genç kızın kıl payı ölümden döndüğü an kamerada

İstanbul Sultanbeyli'de, yolda yürümekte olan iki genç kız, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu.

DHA | 08.03.2018 - 10:52..
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Sultanbeyli'de önceki akşam saat 18.00 sıralarında, adı öğrenilemeyen 55-60 yaşlarındaki sürücü, park halinde olan otomobiliyle hareket etti. Sürücü, karşı yöne geçerek sokağa girmek istedi. Bu sırada gelen minibüse çarpmamak için kaçarken otomobilin kontrolünü kaybetti.

OTOMOBİL İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞACAKLARDI

Otomobil önce bulunduğu yöndeki kaldırıma, ardından karşı yöndeki kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen iki genç kız, otomobil ile duvar arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Olayda genç kızlardan biri bacağından yaralandı.

İki genç kız aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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