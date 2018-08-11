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İki günde 32 turistten, 57 yılda milyon ziyaretçiye

Yılda 10 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği Antalya'da, 1961 yılına ait bir yerel gazetede iki günde şehri 32 turistin ziyaret ettiğine dair haber görseli paylaşıldı.

DHA | 11.08.2018 - 16:00..
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Dünyanın en önemli turizm şehirleri arasında yer alan Antalya'yı, bu yıl 14 milyon yabancı turistin ziyareti hedefleniyor. Temmuz ayı sonu itibariyle havayoluyla 7 milyon 14 bin turistin geldiği kentte, sosyal medyada paylaşılan yerel bir gazetenin 57 yıl önceki kupürü olay oldu.

"İKİ GÜNDE 32 TURİST"

Antalya'nın o dönemdeki yerel gazetelerinden Antalya Gazetesi'nin, 19 Temmuz 1961 tarihli nüshasında 'İki günde şehrimizi 32 turist ziyaret etti' başlıklı haber, tebessüm ettirdi. Haberde iki günde kenti 32 yabancı turistin ziyaret ettiği, bunların çoğunluğunun ABD'li ve Avusturyalı olduğu belirtiliyor.

İki günde 32 turistten, 57 yılda milyon ziyaretçiye

İki günde 32 turistten, 57 yılda milyon ziyaretçiye

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