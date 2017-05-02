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İki ilde ekmeğe zam geldi

İzmir ve Kocaeli’de ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. Kocaeli’de 1 yıl önce ekmeğe yapılan zam valilik kararıyla geri çekilmişti.

02.05.2017 - 15:06
  1. Haberler
  2. Ekonomi

İki ilde ekmeğe zam geldi

İzmir'de ekmeğe yüzde 25 zam geldi. İzmir Fırıncılar Odası'nın Ocak ayında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu'na yaptığı başvurunun kabul edilmesi üzerine 250 gram ekmeğin fiyatı 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 1 TL'den 1,25 TL'ye yükseldi.

İzmir'de 24 Ekim 2014'den itibaren 1 TL'den satılan 250 gram ekmeğin fiyatı 1 Mayıs'ta 1.25 TL oldu. İzmir Fırıncılar Odası geçen sürede un, su, maya, elektrik, işçi maaşı ve sigortası maliyetlerinin 2014 yılından bugüne kadar arttığı gerekçesiyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu'na yüzde 25 artış talebini Ocak 2017'de verdi. Oda Başkanı Fikri Sırtı başvuru sonrası yaptığı açıklamada Ekim 2014'ten bugüne kadar toplam maliyet artışının yüzde 41 olduğunu belirtti.

"FİYATIN DEĞİŞMESİ GEREKİYORDU"

Komisyon Nisan ayında yaptığı değerlendirmede ekmek zammı talebini kabul etti. İzmir'de fırıncılar 1 Mayıs'tan itibaren 250 gram ekmeği 1.25 TL'den satmaya başladı. İzmir Ticaret Odası Meclis üyesi Hüseyin Sağır, Türkiye'deki enflasyon, un, su, elektrik fiyatlarına gelen zamlara karşın ekmeğin fiyatının üç yıldır değişmediğini belirterek, "Bu fiyatın değişmesi gerekiyordu. Girdiler ve enflasyon nedeniyle değişmeliydi. İşçileri insanca yaşamaları için vereceğimiz ücretler için değişmeliydi." dedi.

GERİ ÇEKİLEN ZAM 1 YIL SONRA DÖNDÜ

Kocaeli’de 1 yıl önce ekmeğe yapılan ve Valilik kararıyla geri çekilen zam yeniden ekmeye yansıtıldı. Ekmek bugünden itibaren 1.25 TL’den satışa sunuldu.

Kocaeli’de bir yıl önce ekmeğe uygulanan ve Valilik kararıyla geri alınan yüzde 25’lik zam, Kocaeli Fırıncılar Odası kararıyla yeniden ekmeye yansıtıldı. Dün fırınlara bildirilen zamlı tarifelerle, sabah saatlerinde itibaren ekmek 1.25 TL’den satılmaya başlandı. Fırınlara ekmek almaya gelen vatandaşların birçoğu ise yeni tarifeleri ekmek aldıkları anda öğrendi. 250 gramlık ekmek almak için kasaya 1 TL veren vatandaşlar, işletmecilerin zam uyarısı üzerine 25 kuruş daha vermek zorunda kaldı.

"ZAMDAN HERKES MEMNUN"

Yeni tarifeyle il genelinde 250 gramlık ekmek artık 1.25 TL’den satılmaya başlandığını belirten İzmit’te bulunan bir fırın işletmecisi Ersin Demir, “Ortalama bir senedir zam almıyoruz. Gelen zamdan herkes memnun. Zam meselesi gündemde vardı zaten. Zaten verilmiş bir şeydi, sonra geriye çekildi. Şimdi tekrar aynı zam yerine geldi. Ortam belli, yaşam belli, gelen zamlar belli. Her şeye zam var. Müşteriler alışmış zaten zamma. Ekmeğe zam gelmiş çok görmüyorlar.” dedi.

Fırından ekmek alan vatandaşların bazılar gelen zam karşısında şaşkın olduklarını ifade ederken bazı vatandaşlar da ekmeğe yapılan zammın az olduğunu söylediler. Vatandaşlar, çöpe atılan ekmeklerin değerinin anlaşılması için ekmeğe daha fazla zam yapılmasını talep etti.

Öte yandan, 2015 yılı Aralık ayında ekmek fiyatı Kocaeli’de 1.25 TL’ye yükselmişti. Kocaeli Valiliği bu zamma yargı nezdinde itiraz ederek, 10 ay süreyle 1.25 TL’den satılan ekmeğin alınan kararla 7 ay boyunca 1 TL’ye satılmasını sağlamıştı.

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