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İki kadının kaldığı evden 7 kilo esrar çıktı

Bursa’nın İnegöl İlçesi'nde polis iki kadının kaldığı evde yaptığı aramada 7 kilo esrar ele geçirdi.

14.03.2017 - 16:27
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İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbar üzerine polis 30 yaşındaki Özlem Ç. ve yine adlı Özlem Ç. olan 32 yaşındaki kız arkadaşını takibe aldı.

İki kadının kaldığı evden 7 kilo esrar çıktı

Turgutalp Mahallesi Konyalı Sokak'ta kiraladıkları evde birlikte kalan kızların uyuşturucu sattığını belirleyen polis apartmanın giriş katındaki daireye baskın düzenledi.

İki kadının kaldığı evden 7 kilo esrar çıktı

Yapılan aramada evin çeşitli bölümlerine saklanan ve satışa hazır hale getirilen toplam 7 kilo esrar ele geçirdi.

İki kadının kaldığı evden 7 kilo esrar çıktı

Gözaltına alınan ve sorgularında 'susma hakkını' kullanan iki kız bugün uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

İki kadının kaldığı evden 7 kilo esrar çıktı

İki kadının kaldığı evden 7 kilo esrar çıktı

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