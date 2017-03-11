İki kahraman teğmenin sekiz teröristi öldürdüğü gün

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın kaleme aldığı 'Özgür Şehit' adlı kitapta iki teğmenin çarpıcı kahramanlık öyküsü göğüs kabarttı.

Kitapta yazanlara göre, Güneydoğu'da PKK terör örgütüyle mücadele eden güvenlik güçlerine bir gün bir mağarada terörist olduğuna dair istihbarat geliyor.

Komandolar, 30 kilometre yürüyor ve mağaraya ulaşıyorlar ama içerde kimseyi bulamıyorlar.

BİR ASKERİN BACAĞI KIRILDI, DİĞERİNİ YILAN SOKTU

Geri dönmeye hazırlanırken bu kez 5 kilometre kadar uzakta dağ başındaki bir mağaraya gitmeleri gerekiyor. Yeni istikamet burası. Ancak yeni yol çok dik.

Komandolar yola çıkıyor. Yolda bir askerin bacağı kırılırken bir askeri ise yılan sokuyor. Ama yılmıyorlar. Mağaraya ulaşıyorlar.

DEVASA BİR UÇURUMUN DİBİNDE..

Mağarayı tarifleri ise şöyle: "Devasa bir uçurumun dibinde, inişi çok zor, kayalık, ağaçlık, çalılık..."

Mağara alanına ulaşan komandolar iki giriş tespit ediyorlar. Sonrasında teröristler de onları görüyor ve ilk çatışma çıkıyor.

Neredeyse 5-6 metre içinde çıkan çatışmada mermiler kafalarını sıyırarak gidiyor. El bombaları art arda patlıyor. Ancak mağarayı ele geçiremiyorlar.

PAROLA: KAÇAK ÇAY

Bunun üzerine komandoların başında bulunan iki teğmen plan yapıyor, önce teröristlerin kaçış yollarını kesiyorlar. Sonra sıra mağaraya girmeye geliyor.

Ancak bunun için tanyerini zaman olarak belirliyorlar. Parola ise 'Kaçak çay' oluyor.

MAĞARANIN İKİ AYRI UCUNDEN İKİ TEĞMEN GİRİYOR

Parolayı söyledikten sonra önce göz yaşartıcı bombaları atarak mağaranın iki ayrı ucundan iki teğmen içeri giriyor.

Yakın mesafede çatışma çıkacağı için yanlarına ikişer tabanca ve bolca şarjör alıyorlar. Ve kıyamet kopuyor...

8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLÜYOR

Bütün hengame bittiğinde 8 terörist etkisiz hale getirilmiş oluyor. İki teğmen küçük sıyrıklarla operasyonu tamamlıyor ancak ikisinin de çelik yeleklerinde 'kurşun' izleri dikkat çekiyor.

Sonrası mı? Yürüyerek aynı yolu iniyorlar, üstüne bir de bir köyde arama yapıyorlar. Kendi ifadelerine göre birliklerine vardıklarında GPS cihazı bile ne kadar yürüdüklerini gösteremiyor!