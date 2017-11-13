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İki kardeşin para kavgası ölümle sonlandı

Şanlıurfa'da aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden kavga eden kardeşlerden biri hayatını kaybederken diğeri hastaneye kaldırıldı.

13.11.2017 - 16:48
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, iddiaya göre öğle saatlerinden sonra evde bir araya gelen İbrahim, Feyzettin ve Fethi Bizgin kardeşler arasında para anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce İbrahim Bizgin, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla kardeşleri Feyzettin ile Fethi'ye ateş ederek kaçtı.

İki kardeşin para kavgası ölümle sonlandı

KARDEŞLERİN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI

Silah sesini duyan mahalle sakinleri, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan iki kardeş için sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalede, 26 yaşındaki Feyzettin Bizgin'in öldüğü belirlendi. Yaralanan kardeş Fethi Bizgin ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Feyzettin Bizgin'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Jandarma ekipleri, cinayeti işleyip kaçan ağabey İbrahim Bizgin'in yakalanması için çalışma başlattı.

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