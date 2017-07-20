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İki kişiyi öldürdüğü iddia edilen fırıncı tutuklandı

Hatay'da iki kişiyi tüfekle öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü.

20.07.2017 - 12:37
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalıştığı fırından çıkarıldığı iddiasıyla eski patronu ve iş arkadaşını öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddia edilen zanlı cezaevine gönderildi.

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Numune Mahallesi'nde çalıştığı fırından çıkarılması üzerine dün iş yerine giderek eski patronu Mehmet Yorgun ve iş arkadaşı Hakan Köşger'i pompalı tüfekle öldürdüğü, diğer çalışan Sinan Köşger'i ise yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Emre G'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ZANLI TUTUKLANDI

İskenderun Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Olayda yaralanan Sinan Köşker'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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