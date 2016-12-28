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İki kıta arası yaya yolu

Üsküdar-Kabataş arasında yayaların ve bisikletlilerin geçeceği “İstanbul Boğaziçi Bulvarı” için sondaj çalışmaları başladı.

Ajanslar | 28.12.2016 - 03:33
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İki kıta arası yaya yolu

İki kıta arası yaya yolu

Proje, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş’ın, ustalık dönemi vaatlerinden biriydi.

İBB şirketlerinden BİMTAŞ, “Taahhüt Altında Bulunan Kabataş-Üsküdar Arası Boğaz Geçiş Yaya Tüneli Deniz ve Kara Sondajlarının Yapılması Hizmet Alım İşi” adı altında yaptığı  sondaj ihalesini, merkezi Ankara’da bulunan Envy Enerji ve Çevre Yatırımları AŞ, 7 milyon 500 bin liraya üstlendi.

İki kıta arası yaya yolu

DENİZİN 20 METRE ALTINDAN GEÇECEK

Kadir Topbaş’ın 2019 yılında sona erecek üçüncü dönemi bitene kadar hayata geçirmeyi planladığı, denizin 20 metre altından geçecek iki katlı yaya tünelinin üst katından yayalar ve bisikletliler geçecek. Alt katından ise lastik tekerlekli, elektrikli  araçlar yolcu taşıyacak.

İki kıta arası yaya yolu

Kadir Topbaş'ın çılgın projesi: Yürüme Tüneli haberi

İki kıta arası yaya yolu

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