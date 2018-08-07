İki komşunun 'Eve erkek aldın' kavgası

Sarıyer’de eşinden boşandıktan sonra aynı apartmanda oturmaya devam eden Çiğdem B., komşusu Sevgi K.’nın kendisine iftira attığını öne sürdü. İki kadın arasındaki 'Eve erkek aldın' kavgası büyüyünce konu mahkemeye taşındı.

"BU KADIN EVİNE ERKEK ALIYOR DİYORMUŞ"

Çiğdem B., “Boşandıktan sonra Sevgi K. komşularıma benim hakkımda, ‘Bu kadın iyi değil. Evine erkek alıyor’ diyormuş. Kendi ailemden de Sevgi K.’nın bu konuşmalarını duyunca sinirlendim. Kendisine neden hakkımda bu tür dedikodular yaptığını sordum. Bana saldırarak üzerimdeki kazağı yırttı, küfürler etti.” dedi.

"KAMERA KAYITLARINA BAKILSIN, KİM EVİNE ERKEK ALIYOR ORTAYA ÇIKAR"

Komşusu Çiğdem B.’nin apartmandaki birçok kişiyle kavgalı olduğunu belirten Sevgi K. da, “Çiğdem K., boşandıktan sonra evine erkek aldığına birkaç kez şahit oldum. Bana evime değişik erkekler alıyorum diye iftira ediyor. Apartman kapısının girişinde kamera var buna bakılsın. Kim evine erkek alıyor ortaya çıkar.” şeklinde ifade verdi.