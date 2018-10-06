İki lise öğrencisine çarpan otomobil sürücüsü ağladı

Öğle saatlerinde Kepez yolu Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde Oğuz K. (27) yönetimindeki 67 TA 939 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İMKB Atatürk Anadolu Lisesi’nde eğitim gören ve kurstan çıkan 9'uncu sınıf öğrencileri Şevval Sumru Gediksiz (14) ve aynı yaştaki Banu Berberkayar’a çarptı.

BİR ÖĞRENCİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada, yaralanan iki öğrenci için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, yerde yaralı yatan iki öğrenciye müdahalede bulundu. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şevval Sumru Gediksiz’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ AĞLADI

Otomobilde bulunan ve şoka giren Meryem Okumuş (73) da, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü Oğuz K. de kaza yerinde gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.