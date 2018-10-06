taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1253
Euro
7.06625
Altın
1203.63
Borsa
94883.47
Gram Altın
237.101

İki lise öğrencisine çarpan otomobil sürücüsü ağladı

Zonguldak Ereğli'de yolun karşısına geçmek isteyen 2 lise öğrencisine Oğuz K. çarptı. İki öğrencinin yaralandığı kaza sonrası sürücü göz yaşlarına hakim olamadı.

DHA | 06.10.2018 - 15:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Öğle saatlerinde Kepez yolu Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde Oğuz K. (27) yönetimindeki 67 TA 939 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İMKB Atatürk Anadolu Lisesi’nde eğitim gören ve kurstan çıkan 9'uncu sınıf öğrencileri Şevval Sumru Gediksiz (14) ve aynı yaştaki Banu Berberkayar’a çarptı.

BİR ÖĞRENCİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada, yaralanan iki öğrenci için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, yerde yaralı yatan iki öğrenciye müdahalede bulundu. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan  Şevval Sumru Gediksiz’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İki lise öğrencisine çarpan otomobil sürücüsü ağladı

SÜRÜCÜ AĞLADI

Otomobilde bulunan ve şoka giren Meryem Okumuş (73) da, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü Oğuz K. de kaza yerinde gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İki lise öğrencisine çarpan otomobil sürücüsü ağladı



İki lise öğrencisine çarpan otomobil sürücüsü ağladı



İki lise öğrencisine çarpan otomobil sürücüsü ağladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Domatesi 70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı

Domatesi 70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı

565
Başkan Erdoğan, McKinsey tartışmalarını noktaladı

Başkan Erdoğan, McKinsey tartışmalarını noktaladı

315
Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz

Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz

139
Operasyon arasında dinlenen Mehmet: Rönesans tablosu gibi

Operasyon arasında dinlenen Mehmet: Rönesans tablosu gibi

236
Eskişehir'de şehit yakınından Kılıçdaroğlu’na sert tepki

Eskişehir'de şehit yakınından Kılıçdaroğlu’na sert tepki

178
Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı

Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı

42
İsveç'te bir çocuk, gölde bin 500 yıllık kılıç buldu

İsveç'te bir çocuk, gölde bin 500 yıllık kılıç buldu

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM