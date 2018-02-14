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İki oğlu da böbrek hastası olan babanın zor seçimi

Mersin'de, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören iki oğlundan birine böbreğini verecek olan baba, sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor.

DHA | 14.02.2018 - 09:14..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 7 kişilik Afgan Rahmatı Ailesi, böbrek yetmezliği ile mücadele ediyor.

İki oğlu da böbrek hastası olan babanın zor seçimi

ANNE VE OĞULLARI HAFTADA 3 GÜN DİYALİZE GİRİYOR

İran'dan Türkiye'ye 2.5 yıl önce gelen aileden anne Nazıfeh, oğulları Rahman (27) ve Javad Rahmatı (25), haftanın 3 günü diyalize giriyor. Zor koşullar altında yaşamaya çalışan ailenin sadece büyük oğlu Muhammed Reza çalışıp, evi geçindiriyor. Ailenin Türkçe konuşabilen kızı Mercan Rahmatı (18), ailesinin yaşadıklarını anlattı.

İki oğlu da böbrek hastası olan babanın zor seçimi

"DOKTORLAR TÜRKİYE'YE GÖNDERDİ"

Ağabeyleri Rahman, Javad ve annesi Nazıfeh'in böbrek yetmezliği ile mücadele ettiklerini söyleyen Mercan, "Biz İran'dan Türkiye'ye geldik. Ağabeyim Rahman 4 yıldır, diğer ağabeyim Javad 2 yıldır, annem ise yaklaşık 2.5 yıldır diyalize giriyor. İran'da 3'ü de diyalize her girdiklerinde devlet bizden 250 lira alıyordu, diyalizi karşılamıyordu. Doktorlar bize Türkiye'ye gitmemizi önerdi. Raporlarında yüzde 90 engelli yazıyor." dedi.

İki oğlu da böbrek hastası olan babanın zor seçimi

DURUMU DAHA AĞIR OLAN OĞLUNA BÖBREĞİNİ VERECEK

Rahman Rahmatı'nın durumunun daha ağır olduğunu dile getiren Mercan, babası Abdulgani Rahmatı'nın ağabeyine böbreğini vereceğini söyledi. Mercan Rahmatı, "Manisa'ya geldiğimizde böbrek nakli için araştırmaya başladık. Babam, ağabeyim Rahman'a böbreğini verecek. Gereken tahliller yapıldı. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nakil için gün verilecek. Babamın böbreğinin uyumlu olduğu söylendi. Son tetkiklerden sonra nakil olacak" diye konuştu.

İki oğlu da böbrek hastası olan babanın zor seçimi

ANNE BÖBREK NAKLİNİ İSTEMEDİ

Annesinin ve diğer ağabeyi Javad'ın da böbrek nakli olması gerektiğini ancak annesinin istemediğini dile getiren Mercan Rahmatı, "Annem, ağabeyim Rahman'a kıyamadı. O yüzden o istemedi. Annem ve ağabeylerim haftada 3 gün diyalize giriyor. Günde 4 saat diyalizde kalıyorlar." dedi.

İki oğlu da böbrek hastası olan babanın zor seçimi

"DİĞER BÖBREĞİMİ DE DİĞER OĞLUMA VERMEK İSTERDİM"

Sadece bir oğluna böbreğini verebilen, eşi ve diğer oğlunu kurtaramadığı için üzgün olduğunu söyleyen baba Abdulgani Rahmatı "Oğluma yapabildiğim en az şey bu. Sonuçta oğlumdur. Tek böbreğiyle yaşamanın benim için bir sorunu yok. Oğlum iyi olsun, o bana yeter. Ben diğer böbreğimi de diğer oğluma vermek istiyorum. Doktorlar kabul etse verirdim. Ama biliyorum ki kabul etmeyecekler" ifadelerini kullandı.

Baba Rahmatı, "Bütün aile çok zor durumda kaldık. Herkesten yardım istiyoruz. Eğer mümkünse bize yardım etsinler. Eşim ve diğer oğlumun da diyalizden kurtulup böbrek nakli olmasını isterim" diye konuştu.

İki oğlu da böbrek hastası olan babanın zor seçimi

HAYIRSEVERLERDEN DESTEK BEKLİYORLAR

Babasının böbreğiyle ikinci bir hayata kavuşacak olan Rahman Rahmatı ise 4 yıldır diyalize girdiğini belirterek, nakille hastalığından kurtulacağı için çok mutlu olduğunu söyledi. Hastalıklarından dolayı iki ağabeyinin çalışamadığını, İran'da terzi olan babasının da iş bulamadığını anlatan Mercan Rahmatı, sadece en büyük ağabeyi Muhammed Reza Rahmatı'nın çalışarak, aileyi geçindirmeye çalıştığını söyledi. Zor şartlar altında yaşadıklarını dile getiren Mercan Rahmatı, hayırseverlerden destek beklediklerini ifade etti.

İki oğlu da böbrek hastası olan babanın zor seçimi



İki oğlu da böbrek hastası olan babanın zor seçimi



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