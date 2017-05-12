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İki otomobil devi araçlarını geri topluyor

Güney Kore hükümeti, ülkenin en büyük iki otomotiv devi Hyundai ve Kia Motors’un 240 bin aracının geri çağrılması için talimat verdi.

12.05.2017 - 14:45
  1. Haberler
  2. Otomobil

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, Hyundai ve Kia Motors’un bazı modellerinin motorlarında arıza yaşandığı iddiasının ardından 240 bin aracın zorunlu olarak geri çağrılması kararı aldı.

İki otomobil devi araçlarını geri topluyor

ARAÇLARIN MOTORUNDA ARIZA VAR

Hürriyet'in haberine göre Güney Kore hükümetinin ilk zorunlu geri çağırma talimatı olan karar, Hyundai’nin eski mühendislerinden Kim Gwang-ho’nun araçların motorlarında arıza bulunduğunu bildirmesi sonrası alındı.

Motorlarında sorun görülen araçlar arasında Elantra, Sonata, Santa Fe ve Genesis modelleri bulunuyor. İki şirket, daha önce motorlarda oluşabilecek sorunların güvenlik riski yaratmadığını savunarak, konuyla ilgili inceleme başlatılmasını istemiş ve geri çağırma talebini reddetmişti.

İki otomobil devi araçlarını geri topluyor

HYUNDAI VE KIA KARARA İTİRAZ ETMEYECEK

Son yapılan açıklamada ise Hyundai ve Kia’nın hükümetin kararına uyacağı kaydedildi. Hyundai ve Kia, geçen ay da Kuzey Kore ve ABD’de motorlarında sorun görülen 1.5 milyon aracını geri çağırma kararı almıştı. Güney Kore pazarında son dönemde gerileyen Hyundai’nin hisseleri yüzde 2.2 oranında düşmüştü.

İki otomobil devi araçlarını geri topluyor

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