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İki otomobile çarpan kamyon kaçtı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

15.07.2017 - 00:23
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Akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, kent merkezi yönüne ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz belirsiz kamyon, önünde ilerleyen 01 HM 661 ve 63 KD 104 plakalı otomobillere çarpıp uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller orta refüj ile üst geçidin ayaklarına çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İki otomobile çarpan kamyon kaçtı: 4 yaralı

Çevrede paniğe neden olan kaza yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İki otomobile çarpan kamyon kaçtı: 4 yaralı

Araçların kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme yapan polis, kaçan kamyon sürücüsünü kimliğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. 

İki otomobile çarpan kamyon kaçtı: 4 yaralı

İki otomobile çarpan kamyon kaçtı: 4 yaralı

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